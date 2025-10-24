ИИ становится ключевым инструментом в развитии социального государства

Искусственный интеллект становится ключевым инструментом в развитии социального государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра по делам семьи и социальных служб Турецкой Республики Адиль Чалышкан на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человечества и трансформации".

"Наш главный приоритет - укрепление понимания социального государства, ориентированного на человека, не оставляя никого позади, в процессе цифровой трансформации, используя самые современные технологии. В авангарде этих инструментов, несомненно, находится искусственный интеллект. Искусственный интеллект - это уже не просто технологическое достижение, а стратегический инструмент, который при правильном использовании облегчает жизнь человека, повышает качество услуг и укрепляет социальную справедливость. В то же время он обладает огромным потенциалом для повышения эффективности и качества предоставляемых нами услуг", - сказал он.

По словам заместителя министра, разрабатываются системы, которые оптимизируют процессы принятия решений специалистами социальных служб с помощью искусственного интеллекта:

"Эти системы значительно упрощают нашу работу, особенно в таких областях, как раннее выявление рисков и более эффективное управление ресурсами за счёт анализа сложных баз данных. Точно так же мы переходим к структуре, способной проактивно управлять социальными рисками благодаря инструментам цифрового мониторинга, которые отслеживают новостные потоки и своевременно выявляют социальные события и потенциальные социальные ситуации. В основе всей этой деятельности лежит подход, который ставит человека в центр внимания и использует информацию ответственно и этично", - сказал он.