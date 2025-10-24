Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку дня заседания включено 17 следующих вопросов:

1. О назначении судей Верховного Суда Азербайджанской Республики;

2. Об освобождении Ф.М.Аббасова от должности судьи Верховного cуда Нахчыванской Автономной Республики;

3. О назначении судей Бакинского апелляционного суда;

4. О назначении судей Гянджинского апелляционного суда;

5. О назначении Р.А.Халилова судьей Сумгайытского апелляционного суда;

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (третье чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственных услугах" (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний и Закон Азербайджанской Республики "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке" (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики" (второе чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики "О транспортно-экспедиционной деятельности" (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс торгового судоходства Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" (первое чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об общем образовании" (первое чтение);

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, в Закон Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту нахождения", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О государственной пошлине", "О молодежной политике", "Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав детей", "О питании младенцев и детей раннего возраста", "О профилактике безнадзорности и нарушений прав несовершеннолетних", "О борьбе с торговлей людьми", "О социальных пособиях", "О трудовых пенсиях", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "О физической культуре и спорте", "Об образовании", "О социальном обслуживании", "Об обязательном медицинском освидетельствовании детей", "О профессиональном образовании", "О правах лиц с ограниченными возможностями", "Об общем образовании", "О донорстве и трансплантации органов и тканей человека", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" номер 79-VIIGD от 29 ноября 2024 года и "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" номер 151-VIIGD от 7 марта 2025 года (первое чтение).