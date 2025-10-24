В Индии сгорел автобус

Жертвами возгорания туристического автобуса в штате Андхра-Прадеш на юге Индии стали по меньшей мере 20 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Hindustan Times.

Инцидент произошел, когда автобус компании Kaveri Travels, следовавший из Хайдарабада в Бангалор с примерно 44 пассажирами, врезался в мотоцикл на национальном шоссе. "Двухколесный транспорт застрял под автобусом и ударился о топливный бак, что привело к мгновенному взрыву и быстрому распространению пламени по всему автобусу", - сообщила полиция.

Когда произошла авария, большинство пассажиров спали. Некоторые проснулись, разбили окна и выпрыгнули, но многие оказались заблокированы внутри, поскольку пламя охватило весь автобус за считанные минуты. Местные жители бросились к месту происшествия и пытались спасти пострадавших до прибытия пожарных.

Полиция начала расследование обстоятельств аварии, предполагая, что причиной пожара могли стать неосторожное вождение и утечка топлива. Сообщается, что водители автобуса сразу после аварии скрылись с места происшествия. Их разыскивают.