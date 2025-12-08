Азербайджан приглашен к участию в миротворческой миссии в Газе

Азербайджан получил приглашение от США принять участие в миротворческой миссии в Газе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи в Баку.

Министр отметил, что наша страна стала одной из первых, получивших это приглашение.

По его словам, решения о направлении азербайджанского контингента в Газу на данный момент нет.

Ранее POLITICO писала, что Индонезия, Азербайджан и Пакистан рассматриваются как основные претенденты на участие в будущих силах стабилизации в секторе Газа. Так называемые международные силы стабилизации рассматриваются как ключевой элемент плана Трампа по завершению войны между ХАМАС и Израилем, а также по обеспечению последующей демилитаризации и восстановления сектора Газа.