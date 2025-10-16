Силы стабилизации в секторе Газа

Индонезия, Азербайджан и Пакистан рассматриваются как основные претенденты на участие в будущих силах стабилизации в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politico, об этом сообщили действующий представитель Министерства обороны США и бывший представитель ведомства, пожелавшие сохранить анонимность в связи с продолжающимися конфиденциальными переговорами.

По словам действующего чиновника, обсуждения состава контингента продолжаются, и ни одна страна пока не дала окончательного согласия. Однако именно эти государства проявили наибольший интерес к инициативе.

Согласно 20-пунктному мирному плану Дональда Трампа по Газе, США намерены совместно с арабскими и другими партнёрами направить временные силы стабилизации, которые займутся подготовкой и поддержкой проверенных палестинских полицейских подразделений, а также будут взаимодействовать с Египтом и Иорданией. При этом Вашингтон подчёркивает, что американские военные в Газу направлены не будут.

Так называемые международные силы стабилизации рассматриваются как ключевой элемент плана Трампа по завершению войны между ХАМАС и Израилем, а также по обеспечению последующей демилитаризации и восстановления сектора Газа.

Как отмечает Politico, Белый дом, а также посольства Индонезии, Пакистана и Азербайджана пока не ответили на запросы о комментарии.

Отмечается, что США уже направили в Израиль 200 военнослужащих для координации усилий по поддержанию перемирия и стабилизации обстановки в анклаве. Эти силы, подчиненные Центральному командованию (CENTCOM), будут размещены на гражданско-военном координационном центре к северу от Газы, на израильской территории. Ожидается, что в том же центре будут дислоцированы египетские, катарские и эмиратские военные. Египетские силы в настоящее время занимаются извлечением тел погибших заложников из Газы.