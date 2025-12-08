Узбекистан получил новые возможности в энергетике

Автор: Марьяна Ахмедова, заместитель главного редактора Day.Az

Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня переживает, без преувеличения, новый этап развития. Оно давно стало стратегическим и союзническим. И это видно по конкретным проектам, которые запускают две страны.

Одной из таких инициатив стало начало реализации совместной геологоразведки и добычи углеводородов в Устюртском регионе Узбекистана. В Ташкенте торжественно открылся офис оператора проекта - Ustyurt Operating Company. Этот проект формирует новую динамику в отношениях Ташкента и Баку и помогает Узбекистану решать одну из своих ключевых задач. Речь идет о повышении энергетической устойчивости. Для страны, которая испытывает растущую потребность в ресурсах и стремится снизить зависимость от импорта топлива, такие проекты имеют стратегическое значение. И Узбекистан доверяет реализацию этих проектов своему надёжному стратегическому партнеру - Азербайджану.

Президент Ильхам Алиев в недавнем интервью УзА подчеркнул особую природу отношений между государствами. "Узбекистан является для Азербайджана братской страной и надежным союзником. Нас объединяют общие корни, моральные ценности, язык, этническая близость, а также богатое историческое и культурное наследие. На протяжении многих веков наши братские народы испытывали друг к другу глубокую симпатию и уважение, и отрадно, что сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные отношения. Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня находятся на самом высоком союзническом уровне", - сказал глава государства.

Открытие офиса Ustyurt Operating Company в Ташкенте стало важным событием. Оно показало, что проект вступил в рабочую фазу. Подготовительная часть завершена. Компания зарегистрирована и получила ключевые разрешения. Это позволило начать геологоразведочные работы. Проект основан на соглашении о разделе продукции, которое было подписано Министерством энергетики Узбекистана, SOCAR и "Узбекнефтегазом". В ближайшие пять лет планируется провести полный комплекс исследований. Он включает бурение разведочной скважины. На первом этапе оператором выступает SOCAR. Этот факт имеет большое значение, потому что Азербайджан обладает уникальным опытом в разведке и добыче углеводородов. Передача этого опыта узбекской стороне создаёт дополнительные возможности для развития отрасли.

Сегодня Узбекистан нуждается в расширении собственной ресурсной базы. Почти вся электроэнергия вырабатывается на газовых и угольных станциях с низкой эффективностью. Потребление газа стремительно растет. Страна тратит более 16 миллиардов кубометров газа каждый год, и эта нагрузка только увеличивается. При этом запасы нефти ограничены, а импорт нефтепродуктов остается одной из крупных статей расходов. Ситуация стимулирует Ташкент активнее развивать собственную добычу. В этом контексте сотрудничество с Азербайджаном приобретает особый смысл.

По словам председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржона Сидикова, потенциальные нефтяные ресурсы Устюрта уже начинают подтверждаться. Он отметил, что Узбекистан исторически не имел крупных запасов нефти, но сегодня в этом регионе появилась реальная перспектива добычи жидких углеводородов. Благодаря современным технологиям глубинное бурение перестало быть сложным и длительным процессом. Если еще недавно бурение на глубину 5,000 метров занимало почти год, то сейчас эта работа выполняется за два месяца. Такая скорость позволяет быстрее вводить новые месторождения в эксплуатацию и откликается на запросы экономики.

Немаловажно отметить, что сотрудничество уже давно вышло за рамки разведки. SOCAR и "Узбекнефтегаз" активно развивают цифровые технологии. Недавно был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере внедрения решений на основе искусственного интеллекта. Речь идет о проектах по оптимизации производства, созданию больших языковых моделей для работы операционных групп и автоматизации анализа геологических данных. Это отражает совершенно новый уровень взаимодействия, где партнерство строится не только на добыче ресурсов, но и на модернизации целых отраслей. Поддержка SOCAR в таких проектах показывает, насколько глубоким и многосторонним стало сотрудничество двух стран.

Президент Ильхам Алиев также подчеркивал важность энергетического взаимодействия между странами. "Сотрудничество в энергетической сфере и развитие зеленой энергетики также остаются приоритетными направлениями. SOCAR экспортирует в Узбекистан азербайджанские нефтепродукты и нефтехимическую продукцию. С 2016 года успешно действует совместное предприятие Neftegaztexnologiya, созданное на базе Института OZLITINEFTGAZ и SOCAR NIPI Nefteqaz. В 2024 году Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали ряд стратегических соглашений и меморандумов. Они направлены на интеграцию энергетических систем и продвижение возобновляемых источников энергии. Это открывает новые перспективы для устойчивого развития региона и укрепляет энергетическое сотрудничество", - отметил глава государства.

Новые технологические и производственные проекты, цифровизация, развитие совместных предприятий и внедрение современных решений становятся логичным продолжением общего курса на сближение. Это сближение отражает не только экономические интересы, но и братский характер отношений. Оно опирается на долгую историю доверия и взаимного уважения. В результате создается прочная основа для новых проектов, которые могут изменить энергетическую карту региона.

Сегодня сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном работает на развитие обеих стран, но особенно важным оно стало для Узбекистана. Проект в Устюрте позволяет увеличить собственную добычу, снизить зависимость от импорта, модернизировать отрасль и ускорить развитие регионов. Благодаря азербайджанскому опыту, технологиям и политической поддержке эта работа имеет реальные шансы на успех.

Азербайджан является партнером, на которого можно надеяться. Он подтверждает это конкретными действиями и готовностью участвовать в долгосрочных проектах, которые имеют значение для всей Центральной Азии.