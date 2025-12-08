Конституция Азербайджана стала важной основой для развития независимого государства

Конституция Азербайджанской Республики, принятая в 1995 году, стала важной основой для поступательного, политического, социально-экономического и культурного развития независимого государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказано в приветственном слове генерального секретаря - руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого. Послание зачитал Айдын Джафаров, заместитель генерального секретаря Совета МПА СНГ, полномочный представитель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в МПА СНГ в ходе международной конференции, посвященной 30-летию Конституции Азербайджанской Республики и 107-летию парламента Азербайджана.

"Данное мероприятие по праву можно назвать многосторонней площадкой для плодотворной дискуссии и качественного обмена мнениями между представителями различных стран Содружества. Конституция Азербайджанской Республики, принятая в 1995 году, стала важной основой для поступательного, политического, социально-экономического и культурного развития независимого Азербайджана", - говорится в приветственном слове.

Д. Кобицкий отметил, что 30-летие Конституции рассматривается в неразрывной связи с личностью Гейдара Алиева.

"Деятельность Милли Меджлиса Азербайджанской Республики направлена на формирование правовой системы и демократическое развитие страны, укрепление международного сотрудничества в регионе СНГ и за его пределами", - добавил он.