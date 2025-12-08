В Азербайджане создается единая информационная система коммунальных служб

В рамках "Азеришыг" создаётся Единая информационная система коммунальных услуг на уровне хозяйствующих субъектов.

Как передает Day.Az, об этом сегодня заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе выступления на научно-практической конференции "Роль искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата", проводимой комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Предварительный проект этой системы уже готов. Целевую модель планируется полностью ввести в эксплуатацию в 2029 году", - сказал замминистра.

Он напомнил, что также создана и функционирует Единая платформа услуг по зарядке электроэнергии.

"В настоящее время к цифровой сети через систему SCADA подключены 143 объекта. В их число входят 34-я и 36-я малые гидроэлектростанции, солнечная электростанция, а также подстанции напряжением 110, 220, 330 и 500 кВ.

Кроме того, примерно на 40 системах создана микро-Scada и интегрирована в основную систему через макро-Scada. В результате за последние 5 лет протяженность оптоволоконного кабеля увеличена с 850 до 5000 км. В частности, малые гидроэлектростанции на освобожденных от оккупации территориях теперь полностью подключены к системе Scada, и работа в этом направлении продолжается в рамках реализации цели создания зоны зеленой энергии", - отметил он.