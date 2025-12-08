Хорошая новость для бизнеса

С 1 января 2026 года для плательщиков НДС, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, вводится норма, предусматривающая возможность вычета 50% оборота, сформированного за счет безналичных расчетов через POS-терминалы, из общей суммы оборота, облагаемого налогом на добавленную стоимость. Льгота будет действовать в течение трех лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, дополнительно предлагается снизить ставку упрощенного налога для предприятий общественного питания, осуществляющих расчеты в безналичной форме через POS-терминалы, с 8% до 6%.

Так, при стоимости услуг в размере 50 тыс. манатов, из которых 10 тыс. оплачены наличными, а 40 тыс. - безналично через POS-терминалы, сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, составляла ранее 6 тыс. манатов. После введения изменений она сократится до 2,4 тыс. манатов.

В аналогичном расчете для плательщиков упрощенного налога сумма налога снизится с 4 тыс. до 3,2 тыс. манатов.

Отмечается, что увеличение доли безналичных платежей позволит предпринимателям снизить налоговую нагрузку и увеличить прибыль.

Экономический эксперт Халид Керимли, комментируя инициативу, подчеркнул, что она будет способствовать поддержке предпринимателей, работающих в прозрачном режиме, а также обеспечению прав потребителей.

"Права потребителей также будут защищены. Покупатели смогут свободно выбирать форму оплаты - наличными или банковской картой. На практике некоторые предприниматели принуждают клиентов расплачиваться наличными, стремясь уйти от налогов и обналичить средства. Это приводит к нарушению прав граждан", - отметил он.

Напомним, что аналогичные льготы предоставлены с 1 января 2024 года медицинским учреждениям и физическим лицам, ведущим частную медицинскую практику: в течение трех лет 50% оборота, сформированного на основе безналичных платежей через POS-терминалы за оказанные населению медицинские услуги, будет вычитаться из суммы оборота, облагаемого НДС.