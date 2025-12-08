Сотрудники Лувра объявили забастовку

Знаменитый Лувр столкнулся с чередой трудностей. После кражи королевских драгоценностей, скандалов с безопасностью и наводнения, повредившего 400 произведений искусства, теперь парижскому музею грозит забастовка.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Le figaro, сотрудники Лувра организуют забастовку с 15 декабря, чтобы выразить недовольство методами и общим управлением администрации музея на фоне целой череды негативных событий последних недель, передает Day.Az.

Три крупнейших профсоюза музея (CFDT, CGT и SUD) призвали сотрудников принять участие в бессрочной забастовке, которая начнется 15 декабря, чтобы "оказать давление" на руководство. Их претензии заключаются в том, что каждый день музейные помещения закрываются значительно позже установленных сроков работы из-за нехватки персонала, а также из-за технических проблем и общей ветхости здания. При этом сотрудники сталкиваются с "ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги" посетителям. В этой связи профсоюзы намерены "оказывать стратегическое давление" на руководство музея в течение недели, чтобы добиться изменений.

Работники музея также выражают недовольство планами руководства, связанными с программой "Новое возрождение Лувра", которая якобы не учитывает растущую необходимость в наборе дополнительного персонала.