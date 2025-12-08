Стало известно расписание матчей IX тура Азербайджанской Баскетбольной Лиги
Стала известна программа IX тура Азербайджанской Баскетбольной Лиги.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола, тур стартует 11 декабря.
Азербайджанская Баскетбольная Лига
IX тур
11 декабря
15:00 - "Лянкяран" - "Губа"
Лянкяранский олимпийский спортивный комплекс
20:00 - "Нахчыван" - "Серхедчи"
Спортивный центр "Серхедчи"
12 декабря
19:00 - "Сумгайыт" - "Орду"
Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта
20:00 - "NTD" - "Шеки"
Спортивный центр "Серхедчи"
14 декабря
16:00 - "Абшерон Лайонс" - "Нефтчи"
Спортивный центр "Серхедчи"
Отмечается, что матч группы A "Сабах" - "Гянджа" перенесен из-за игры бакинского клуба в Лиге Чемпионов ФИБА против "Альбы" (Германия).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре