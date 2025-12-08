Все iPhone подешевели в одной стране

Компания Apple официально снизила цены на все флагманские смартфоны в Китае. На это обратило внимание издание CNMO, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале декабря американский IT-гигант объявил о скидах на флагманские смартфоны iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Девайсы подешевели на 300 юаней. Журналисты медиа подчеркнули, что Apple пошла на такой шаг только в Китае. При этом обычно компания удерживает цены на гаджеты на одном уровне на протяжении всего жизненного цикла устройств.

С учетом скидок iPhone 17 Pro стоит на местном рынке 8699 юаней, iPhone 17 Pro Max - 9699 юаней. Скидки будут актуальными до 14 декабря. При этом у сторонних китайских ретейлеров цены на смартфоны Apple могут быть ниже официальных - благодаря различным программам субсидирования.

Специалисты CNMO отметили, что новые смартфоны Apple оказались очень популярны в Китае. Они подчеркнули, что если эта тенденция сохранится, то корпорация Тима Кука достигнет рекордных показателей на одном из важнейших для себя рынков.