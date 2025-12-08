В Камбодже закрыли сотни школ на границе с Таиландом

Министерство образования, молодежи и спорта Камбоджи временно закрыло 377 школ на границе с Таиландом из-за обострения конфликта между странами. Об этом сообщило Камбоджийское агентство печати, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что закрытие школ затронуло более 78 тысяч школьников. Почти 3,2 тысяч учителей прекратили работу.

Власти Таиланда приняли решение временно приостановить работу 641 школы в приграничных районах из-за эскалации с Камбоджей.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам.