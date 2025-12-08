https://news.day.az/sport/1800844.html Азербайджанский судья получил назначение от CEV Европейская конфедерация волейбола (CEV) назначила азербайджанского судью Эльдара Зульфугарова. Об этом İdman.Biz сообщает со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Азербайджана.
Судья международной категории будет вторым арбитром на матче группового этапа Лиги чемпионов среди мужчин между клубами "Зираат Банккарт" (Турция) и "Тур ВБ" (Франция), который пройдет в Турции.
Главным судьей встречи, которая состоится 10 декабря, назначен серб Александр Петрович.
