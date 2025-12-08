Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Словакии в формате один на один

8 декабря в Братиславе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в формате один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется