Китай стал меньше торговать с США

Товарооборот Китая и США в январе - ноябре уменьшился на 17,5% в годовом исчислении и составил $514,66 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным данным, Китай за 11 месяцев экспортировал в Соединенные Штаты товары на $385,9 млрд (падение на 18,9%). Поставки американской продукции в КНР по стоимости сократились на 13,2%, до $128,76 млрд. В итоге положительное сальдо Китая уменьшилось на 21,3% по сравнению с январем - ноябрем 2024 года, достигнув $257,14 млрд.

В ноябре объем торговли между КНР и США уменьшился по сравнению с октябрем на 2,7%, до $43,84 млрд. В том числе китайский экспорт составил $33,79 млрд, понизившись на 3,2%, а импорт в Китай из Соединенных Штатов увеличился на 0,9%, до $10,05 млрд.

Китай импортирует из США сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, коксующийся уголь, медь и медную руду. Американская сторона закупает у КНР смартфоны, малоценные товары с упрощенным таможенным оформлением, компьютеры, литиево-ионные батареи, детские игрушки, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, одежду, обувь и многое другое.

В 2023 году объем торговли КНР и Соединенных Штатов уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд. Однако в 2024 году показатель повысился на 3,7%, до $688,28 млрд.