https://news.day.az/sport/1800858.html Сколько продано билетов на матч “Карабах” - “Аякс”? В Баку на матч между "Карабахом" и нидерландским "Аяксом" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА уже продано 27 650 билетов. Об этом İdman.Biz сообщает со ссылкой на пресс-службу агдамцев. Отметим, что матч состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по местному времени.
