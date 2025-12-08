Сколько продано билетов на матч “Карабах” - “Аякс”?

В Баку на матч между "Карабахом" и нидерландским "Аяксом" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА уже продано 27 650 билетов.

Об этом İdman.Biz сообщает со ссылкой на пресс-службу агдамцев.

Отметим, что матч состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по местному времени.