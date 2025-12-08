В ЕС призвали предотвратить вмешательство во внутренние дела

В Евросоюзе не должны допустить вмешательства во внутренние дела извне, заявил глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя стратегию нацбезопасности США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Чего мы не может допустить, так это угрозы вмешательства в европейскую политику", - сказал Кошта.

"США не могут решать вместо европейских граждан, какие стороны являются хорошими, а какие - плохими", - добавил он.

При этом глава Евросовета подчеркнул, что ЕС и США "уважают суверенитет друг друга". "США остаются важным союзником, США остаются важным экономическим партнером, но Европа должна быть суверенной", - указал Кошта.