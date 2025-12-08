Конституция - символ суверенитета и независимости страны.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Баротзода в ходе международной конференции, посвященной 30-летию Конституции Азербайджанской Республики и 107-летию парламента Азербайджана, в Баку.

"Конституция является крайне важным документом для каждого народа. Она является основным и главным законом государства, определяет фундаментальные принципы жизни общества и служит гарантом прав и свобод граждан. Конституция - символ суверенитета и независимости страны. Она закрепляет государственную независимость, территориальную целостность и определяет свободу граждан", - сказал он.

Посол поздравил Азербайджан с 30-летим Конституции и 107-летием парламента.

"Хочу искренне поздравить братский азербайджанский народ и отметить, что мероприятие, организованное сегодня, является важным событием", - сказал он.