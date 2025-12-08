ИИ выявляет факты вырубки деревьев за минуты

Передавая данные в модели искусственного интеллекта, система может с очень высокой точностью определить, были ли вырублены деревья в любом районе страны. После получения этой информации наша задача - установить причину этих изменений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов в ходе выступления на научно-практической конференции "Роль искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата" в комитете Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Замминистра отметил, что раньше для анализа таких данных требовалось просматривать изображения часами, днями, а иногда и неделями:

"Однако благодаря современным моделям искусственного интеллекта все эти изменения - будь то связанные с водоёмами или вырубкой лесов - можно определить всего за 1-2 минуты".