Бакинская Творческая неделя объединяет художников, инноваторов и лидеров креативных сфер

Бакинская Творческая неделя, где традиции соединяются с современным видением, открывает уникальное пространство, где художники, инноваторы и лидеры креативных сфер могут делиться идеями и вдохновлять друг друга. Подобные взаимодействия рождают новые формы сотрудничества и укрепляют креативный ландшафт всего региона.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр культуры Египта Ахмед Фуад Абдесалам Ханно на церемонии открытия "Культурного фестиваля ОИС: Бакинская Творческая неделя - 2025".

По его словам, для Египта участие в этом мероприятии - это возможность представить национальное кино, моду, музыку и другие формы искусства, отражающие как древнее наследие, так и динамичное современное культурное развитие.

"Мы рассматриваем эту платформу как важный инструмент поддержки и расширения креативной экономики в наших странах. И хотя культурное наследие Египта насчитывает тысячи лет, наш взгляд направлен в будущее.

Мы активно инвестируем в культурную инфраструктуру, поддерживаем молодых создателей, продвигаем инновации и интегрируем развитие креативных индустрий в национальные стратегии. Реализуются крупные проекты в области музейного дела, сохранения наследия, создания культурных центров и творческих хабов", - отметил он.

Министр культуры Египта призвал к более тесному сотрудничеству в региональных и международных рамках, особенно в рамках Организации исламского сотрудничества, которая играет ключевую роль в поддержке совместных культурных инициатив.

"Сегодня мир стоит на границе между традицией и цифровой трансформацией. Чтобы реализовать наш потенциал, мы должны инвестировать в образование, охрану культурного разнообразия, поддержку молодых талантов и внедрение цифровых инструментов.

Прежде всего необходимо укреплять партнерство между государствами, культурными институциями, частным сектором и креативными сообществами", - отметил он.

Ахмед Фуаад Абдесалам Ханно сказал, что Бакинская Творческая неделя предоставляет исключительную возможность углубить такое сотрудничество - через совместные выставки, моду и дизайн, музыкальные программы и инициативы по поддержке молодых талантов в наших странах.

"Наконец, хочу подчеркнуть исторические связи между Египтом и Азербайджаном. Шестое заседание межправительственной комиссии, состоявшееся 24 ноября 2025 года в Каире, стало важным шагом в расширении сотрудничества, включая сферу культуры и творческих индустрий.

Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления нашего партнерства и будущих проектов этой творческой недели", - добавил министр.