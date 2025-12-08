Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в Братиславе - ФОТО
8 декабря в столице Словакии Братиславе состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь главы нашего государства в Президентском дворце был выстроен почетный караул.
Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Словакии.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Петеру Пеллегрини, а члены словацкой делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.
Главы государств сделали совместное фото.
Президент Ильхам Алиев подписал Книгу почетных гостей.
