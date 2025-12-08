Президент Ильхам Алиев: Вкладывая дополнительные средства в коммуникации и транспорт, мы расширим свои возможности

Вкладывая дополнительные средства в коммуникации и транспорт, мы расширим свои возможности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

"Считаю, что в развитии отношений между Словакией и Азербайджаном мы не должны оставлять эту сферу вне внимания, потому что она обладает очень большим потенциалом", - подчеркнул глава государства.