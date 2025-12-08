https://news.day.az/officialchronicle/1800875.html Президент Ильхам Алиев: Вкладывая дополнительные средства в коммуникации и транспорт, мы расширим свои возможности Вкладывая дополнительные средства в коммуникации и транспорт, мы расширим свои возможности. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.
"Считаю, что в развитии отношений между Словакией и Азербайджаном мы не должны оставлять эту сферу вне внимания, потому что она обладает очень большим потенциалом", - подчеркнул глава государства.
