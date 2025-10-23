Задержаны иностранные граждане, пытавшиеся незаконно пересечь госграницу

Мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с незаконной миграцией успешно продолжаются.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, в результате проведенных оперативно-войсковых мероприятий в служебной зоне пограничного отряда "Шеки" при попытке пересечения государственной границы Азербайджана в направлении России были задержаны два гражданина Королевства Марокко - Мохаммед Фассих и Оусама Бен Мулай, а в служебной зоне пограничного отряда "Шамкир" в направлении Грузии - три гражданина Пакистана - Али Сайед Фарман, Амир Мухаммед Шантазгул и Шах Сайед Норман.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.