"Однозначно было пенальти"

Решение главного арбитра Игоря Паяца из Хорватии не назначать одиннадцатиметровый удар в ворота "Атлетика" из Бильбао в матче против "Карабаха" вызвало неоднозначную реакцию. Вместо этого хорватский судья назначил угловой удар и даже не посчитал нужным обратиться к системе VAR.

Как сообщает Day.Az, издание Teleqraf обратилось за комментарием к опытным бывшим арбитрам ФИФА.

Бывший председатель Судейского комитета Турецкой футбольной федерации Мустафа Чулджу заявил, что эпизод однозначно заслуживал пенальти:

"Игрок "Карабаха" играет в мяч, а соперник вытягивает ногу, но опаздывает и не касается мяча. Видно, как он задевает пятку и верхнюю часть левой ноги Сильвы. Честно говоря, когда я впервые посмотрел эпизод, подумал, что арбитр назначил пенальти. Игрок "Атлетика" коснулся пятки соперника и тем самым сбил его с ног. Испанский футболист просто опоздал к мячу".

Выступающий ныне в качестве эксперта телеканала A Spor Мустафа Чулджу также прокомментировал решение Игора Паяца не обращаться к VAR:

"а VAR был Иван Бебек - тот самый судья, который прославился своим позорным судейством в матче "Фенербахче". "Карабах" обыграл "Бенфику" в гостях и "Копенгаген" дома - 6 очков в двух играх. И тогда задаются вопросом: что происходит? Чтобы остановить "Карабах", отправили другого хорватского арбитра - Игора Паяца. Команды вроде "Карабаха" должны быть сильными не только на поле, но и за его пределами".

Другой бывший арбитр ФИФА из Турции, Бюньямин Гезер, также оценил момент как чистый пенальти:

"Здесь никаких дополнительных комментариев не требуется. Это стопроцентный пенальти. В этом случае VAR должен был вмешаться".

Отметим, что на момент спорного эпизода "Атлетик" вёл со счётом 2:1. Если бы пенальти был назначен, агдамский клуб мог вернуться из сложного выезда в Бильбао с очками. Однако на 88-й минуте хозяева поля забили третий мяч и одержали победу 3:1.