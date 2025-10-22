Представлена программа Azerbaijan Dance Festival 2025

С 30 октября по 2 ноября 2025 года столица Азербайджана вновь станет мировым центром танцевального искусства: в отеле JW Marriott Absheron Baku пройдет грандиозный Azerbaijan Dance Festival, сообщает Day.Az.

В рамках фестиваля состоятся престижные международные соревнования - WDC AL World Championships, WDC European Championships, Pro-Am World Cups в категориях Ballroom, Latin и Smooth для соло- и парных исполнителей всех возрастных групп: от детей и юниоров до взрослых, профессионалов и участников Pro-Am. Кульминацией праздника станет блестящее гала-шоу Night of the Dancing Diamonds (Ночь танцующих бриллиантов).

Организаторы фестиваля - Азербайджанский танцевальный совет (AZDC) под руководством народной артистки Азербайджана Тараны Мурадовой и компания Smooth & Rhythm Dance Style (SRDS) во главе с её основателем и президентом Ольгой Краснянской.

Главная миссия фестиваля - подчеркнуть значение развития спортивных бальных танцев в Азербайджане, укрепить культурные ценности и раскрыть синтез спортивного и художественного начала в этом виде искусства. Проект направлен на привлечение молодёжи, формирование гармонии духа и тела, а также на подготовку новых азербайджанских пар, способных достойно представить страну на мировых чемпионатах.

Основные мероприятия фестиваля:

Чемпионат Европы WDC по программе Professional Smooth

Открытые чемпионаты Open to the World в направлениях Ballroom, Latin, Smooth (серия Super Trophy SRDS Ranking Event)

Мировые чемпионаты WDC AL для всех возрастных категорий - в программах Smooth и Solo Smooth

Открытые чемпионаты среди любителей, юниоров, сеньоров и солистов

Соревнования в стилях Salsa, Bachata, Argentine Tango

Pro-Am Events в категориях Ballroom, Latin, Smooth, Rhythm, Argentine Tango, Caribbean Mix

World Pro-Am Dance Cup - этап мировой серии с двойными очками

Конгресс и гала-шоу

30-31 октября пройдет Международный танцевальный конгресс, организованный Азербайджанским танцевальным советом. Участники смогут посетить мастер-классы и частные уроки ведущих мировых педагогов по направлениям International Ballroom, Latin и Smooth.

31 октября зрителей ожидает уникальное гала-шоу Night of the Dancing Diamonds, где выступят лучшие танцевальные пары мира. В этом году шоу приобретает особое значение - оно приурочено к юбилею народной артистки Азербайджана Тараны Мурадовой.

1 ноября пройдут основные соревнования фестиваля, включая World Smooth Championships для всех возрастных категорий и European Professional Championships in Smooth - впервые в истории WDC и Azerbaijan Dance Festival. В тот же день гости смогут отправиться на экскурсию по историческому Баку, завершив вечер праздничным гала-ужином и танцевальной программой.

2 ноября фестиваль впервые примет участие в серии мировых турниров World Cup Pro-Am, входящих в число 15 эксклюзивных этапов по всему миру. Завершится мероприятие прощальной вечеринкой My Azerbaijan.

Azerbaijan Dance Festival и Night of the Dancing Diamonds - это не просто соревнования и шоу, а масштабное культурное событие, объединяющее спорт, искусство и вдохновение.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/azerbaijan-dance-festival-2025

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.