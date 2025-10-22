Нетаньяху оценил отношения Израиля и США

Союзнические отношения между Израилем и США беспрецедентно укрепились за последний год, полагает премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его мнению, американо-израильский альянс "меняет и Ближний Восток, и мир", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последний год наш союз и партнерство с Соединенными Штатами стали беспрецедентными. Это меняет и Ближний Восток, и мир. Это создает возможности не только для безопасности, но и для расширения круга мира (имеется в виду нормализация отношений Израиля с соседними странами - прим. ТАСС), над чем мы очень усердно работаем. И это просто беспрецедентно", - сказал Нетаньяху по итогам встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, прибывшим с визитом в Израиль. Высказывания премьер-министра распространила его канцелярия.

Говоря об укреплении отношений своей страны с США, Нетаньяху отметил особый вклад американского лидер Дональда Трампа. "В политике я уже много лет. Я работал с разными администрациями США и ценю партнерство и помощь, которую мы получили, но такого не было никогда. Президент Трамп сказал, что это партнерство, которого никогда раньше не было", - подчеркнул Нетаньяху.