Азербайджан и Грузия играют ведущую роль в укреплении регионального сотрудничества

Расположенные на стратегическом транспортном пути, соединяющем Восток и Запад - Великом Шелковом пути, Азербайджан и Грузия на протяжении веков играли роль моста между Европой и Азией, внося значительный вклад в развитие торгово-экономических отношений, укрепление культурного и гуманитарного обмена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении на V Тбилисском форуме "Шелковый путь".

Премьер-министр отметил, что сегодня Азербайджан и Грузия продолжают эту историческую миссию в новом контексте и играют ведущую роль в укреплении регионального сотрудничества, выступая ключевыми участниками формирования новых транспортно-логистических маршрутов в Евразии.

"Дружеские и стратегические партнерские отношения, объединяющие Азербайджан и Грузию, на протяжении многих лет являются одним из важных столпов стабильности и развития в регионе.

Сегодня наши страны являются надежными партнерами не только в политической сфере, но и в экономической, энергетической и транспортной сферах", - подчеркнул А.Асадов.