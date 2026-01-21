Британия начала усиленно готовиться войне в 2027 году

Начальник Генштаба ВС Британии Роланд Уокер заявил, что Соединенное Королевство займется реорганизацией сухопутных войск в рамках подготовки к потенциальной войне в 2027 году. Его слова приводит UK Defence Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не можем ждать идеальную армию к 2035 году, мы должны преобразовать ту армию, которая у нас есть сейчас. Моя цель по-прежнему состоит в том, чтобы удвоить нашу боеспособность к 2027 году по сравнению с тем, что было в 2024 году, и утроить ее к 2030 году", - заявил Уокер.

Он назвал "опасными" угрозы, с которыми сегодня сталкивается мир. По его словам, "они сходятся и все больше взаимосвязаны". Кроме того, Уокер затронул тему конфликта на Украине заявив, что Россия преследует достижение "более широких стратегических целей".