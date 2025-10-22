https://news.day.az/society/1789964.html Нужно ли платить пошлину за поездку в Карабах? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ Граждане, желающие посетить освобождённые от оккупации территории, могут зарегистрироваться через мобильное приложение "E-Polis" и отправиться туда без лишних затруднений. Как передает Day.Az, об этом сообщили Milli.Az в Министерстве внутренних дел.
Граждане, желающие посетить освобождённые от оккупации территории, могут зарегистрироваться через мобильное приложение "E-Polis" и отправиться туда без лишних затруднений.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Milli.Az в Министерстве внутренних дел.
Процесс подачи заявки полностью бесплатный - никаких дополнительных сборов или платежей не требуется.
Во время регистрации гражданам достаточно ввести данные своего удостоверения личности и указать цель поездки. После проверки предоставленной информации заявки рассматриваются соответствующими структурами и направляются заявителям с ответом.
