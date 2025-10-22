Нужно ли платить пошлину за поездку в Карабах?

Граждане, желающие посетить освобождённые от оккупации территории, могут зарегистрироваться через мобильное приложение "E-Polis" и отправиться туда без лишних затруднений.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Milli.Az в Министерстве внутренних дел.

Процесс подачи заявки полностью бесплатный - никаких дополнительных сборов или платежей не требуется.

Во время регистрации гражданам достаточно ввести данные своего удостоверения личности и указать цель поездки. После проверки предоставленной информации заявки рассматриваются соответствующими структурами и направляются заявителям с ответом.