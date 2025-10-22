Какова будет судьба бакинского кинотеатра "Достлуг"?

Принято решение по поводу кинотеатра "Достлуг", реставрация которого была анонсирована в конце прошлого года. В результате проведённых исследований здание признано аварийным и непригодным для восстановления. Построенный в 1952 году по проекту архитектора Мамеда Алиева, этот кинотеатр долгое время был одним из любимых мест отдыха жителей столицы. Со временем здание утратило эксплуатационные качества и в 2017 году было приватизировано.

Год назад появились сообщения о его сносе и строительстве на этом месте многоэтажного здания, однако Государственный комитет по градостроительству и архитектуре опроверг эту информацию.

Какова будет судьба исторического кинотеатра?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, заведующая отделом Института архитектуры и искусства НАНА Рахиба Алиева заявила, что после осмотра здания специалистами МЧС и другими экспертами было установлено его аварийное состояние: "В стенах очень глубокие трещины. Восстановление потребует огромных финансовых затрат".

В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре отметили, что обращений о проведении сноса или строительных работ на улице, где находится здание, не поступало.

Это означает, что судьба кинотеатра по-прежнему остаётся неопределённой.