Ягуб Эйюбов награжден орденом «Истиглал»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ягуба Эйюбова орденом "Истиглал", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За большие заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики наградить Ягуба Абдулла оглу Эйюбова орденом "Истиглал", - говорится в распоряжении.