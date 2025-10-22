https://news.day.az/officialchronicle/1789949.html Ягуб Эйюбов награжден орденом «Истиглал» - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ягуба Эйюбова орденом "Истиглал", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За большие заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики наградить Ягуба Абдулла оглу Эйюбова орденом "Истиглал", - говорится в распоряжении.
