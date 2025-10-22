Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонии - ФОТО
22 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонской Республики Маргуса Цахкну.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр иностранных дел Эстонии поздравил Президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.
Поблагодарив за поздравления, глава государства подчеркнул особую роль Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в этом вопросе. Отметив историческое значение достигнутых на вашингтонской встрече договоренностей, Президент Ильхам Алиев коснулся важности открытия транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом.
Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что разрешение нашей страны на транзит через территорию Азербайджана зерна, импортируемого Арменией из Казахстана, является важным шагом на пути к нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Министр сказал, что прибыл в нашу страну с большой бизнес-делегацией и в Баку проходит бизнес-форум, выразил надежду, что подобные мероприятия придадут импульс развитию торгово-экономических отношений между нашими странами.
Отметив, что Эстония поддерживает связи Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО, гость выразил удовлетворение нынешней позитивной динамикой в развитии отношений между Евросоюзом и Азербайджаном.
Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свои встречи с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране и Копенгагене, отметил, что открылись новые перспективы для сотрудничества между нашей страной и Европейским Союзом в сфере энергетики, транспортных связей и других областях.
Поздравив также с успешным проведением в Азербайджане конференции COP29, гость подчеркнул, что на этом мероприятии были достигнуты серьезные результаты, связанные с международной климатической повесткой.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
