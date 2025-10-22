https://news.day.az/world/1789886.html Редкие радужные облака в небе над Норвегией - ВИДЕО Роскошные радужные облака заметили в Норвегии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Эти редкие облака можно наблюдать только при очень низких температурах.
Редкие радужные облака в небе над Норвегией - ВИДЕО
Роскошные радужные облака заметили в Норвегии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Эти редкие облака можно наблюдать только при очень низких температурах.
