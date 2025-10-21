Финляндия готова делиться опытом в области ВИЭ с Азербайджаном

Финляндия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сферах "зеленой" энергетики, энергоэффективности и цифровизации портовой инфраструктуры.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend посол Финляндии на Южном Кавказе Кирсти Наринен в кулуарах бизнес-форума "Центральная Балтика - Азербайджан", проходящего в Баку.

Посол отметила, что Финляндия рассматривает участие в региональных инициативах в первую очередь в формате страны-члена Европейского союза.

"Финляндия выступает за укрепление транспортных и энергетических связей между Европой и Кавказом в рамках проектов ЕС, таких как зеленые энергетические коридоры. Мы участвуем в них как часть общеевропейской политики", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о возможном участии финских портов, в частности порта Хельсинки, в сотрудничестве с каспийскими портами, дипломат отметила, что подобные инициативы зависят от самих компаний:

"Это не правительственные проекты, а коммерческие инициативы. Например, компания Nokia имеет большой опыт в области цифровизации портов и может внести вклад, используя свои технологии и опыт из других стран".

Кирсти Наринен также подчеркнула, что Финляндия делает ставку на развитие возобновляемых источников энергии, прежде всего ветровой.

"Финляндия является самодостаточной в энергетике. Мы могли бы поделиться с азербайджанской стороной техническим опытом - как строить сети и интегрировать возобновляемые источники. Кроме того, финская компания Wärtsilä уже работает в Азербайджане, модернизируя тепловые электростанции", - отметила посол.

Говоря о нефтегазовом секторе, Наринен подчеркнула, что Финляндия постепенно уходит от использования ископаемых видов топлива.

"Мы движемся в сторону возобновляемой энергетики и технологий, связанных с ней, а также в сторону повышения энергоэффективности. Это и есть ключевое направление сотрудничества в рамках европейского "зеленого" перехода", - добавила она.

По словам дипломата, подобные бизнес-форумы и встречи помогают установить связи между компаниями обеих стран:

"Такие мероприятия позволяют финским компаниям узнать о возможностях на азербайджанском рынке, а азербайджанским - о потенциале Финляндии. Мы стремимся развивать мосты взаимодействия именно в этих сферах".

Посол подчеркнула, что важнейшими направлениями остаются возобновляемая энергетика, энергоэффективность и цифровизация инфраструктуры.