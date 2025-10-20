Трамп обвинил Сороса в организации протестов против него

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что к организации антиправительственных протестов No Kings ("Нет королям") могут быть причастны миллиардер Джордж Сорос и другие "сумасшедшие левые радикалы". Его заявление на борту самолета Air Force One опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трамп отметил, что воспринимает происходящее как шутку.

"Я смотрел на этих людей, и они не показательны для этой страны. И я видел все эти новенькие плакаты <...>. Угадайте, кто за них заплатил? Сорос и другие леворадикальные сумасшедшие. Похоже, так оно и есть. Мы проверяем эту версию", - сказал президент США.

Трамп отметил, что антиправительственные акции были малочисленными и малорезультативными, а их участники, по его словам, выглядели "вымотанными".