В сети заметили загадочный смартфон Xiaomi

Корпорация Xiaomi создала прототип загадочного смартфон с одной камерой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание XiaomiTime.

Изображение устройства появилось в сети. Его сфотографировали с задней стороны, поэтому экран телефона разглядеть нельзя. Авторы медиа обратили внимание, что относительно свежий прототип смартфона - он вышел не позже 2024 года - имеет всего одну камеру, хотя Xiaomi сейчас не выпускает таких устройств.

На задней панели разрабатываемого телефона также заметили надписи Amazon и Nebula. Такими наименованиями в китайской корпорации обозначают гаджеты, над которыми ведется разработка - чтобы не раскрывать их настоящее название раньше времени.

Однако Xiaomi так и не выпустила смартфон с одной камерой. "Хотя Xiaomi пока не опубликовала заявление об этом загадочном устройстве, есть несколько возможных объяснений его исчезновения", - рассказали журналисты XiaomiTime. По их мнению, в компании могли отказаться от его разработки, так как передумали выпускать девайсы с одной камерой. Также прототип могли применять исключительно для внутреннего использования и при разработке других моделей.