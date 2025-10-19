Японская фигуристка победила на этапе Гран-при по фигурному катанию

Японская фигуристка Ами Накаи стала победителем французского этапа Гран-при по фигурному катанию.

Как передает Day.Az, спортсменка набрала 227,08 балла по сумме короткой и произвольной программ. Такой высокий балл был обеспечен благодаря выполнению прыжка тройной аксель, которым владеют немногие фигуристки, а также чистоте проката.

Второе место заняла также спортсменка из Японии Каори Сакамото (224,23), третье место - Рион Сумийоши (216,06), по данным "Спорт-Экспресс".