Японская фигуристка победила на этапе Гран-при по фигурному катанию
Японская фигуристка Ами Накаи стала победителем французского этапа Гран-при по фигурному катанию.
Как передает Day.Az, спортсменка набрала 227,08 балла по сумме короткой и произвольной программ. Такой высокий балл был обеспечен благодаря выполнению прыжка тройной аксель, которым владеют немногие фигуристки, а также чистоте проката.
Второе место заняла также спортсменка из Японии Каори Сакамото (224,23), третье место - Рион Сумийоши (216,06), по данным "Спорт-Экспресс".
