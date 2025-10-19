Глава МО Израиля пригрозил жестким ответом ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 19 октября пригрозил жестким ответом палестинскому движению ХАМАС за возможные нарушения режима прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az об этом сообщает газета The Times of Israel.

"ХАМАС заплатит высокую цену за любую стрельбу и нарушение прекращения огня, и если это послание не будет понято, интенсивность ответных мер будет возрастать", - приводит его слова газета The Times of Israel.