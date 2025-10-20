К юбилею Гасана Гасанова

Автор: Мурад Гейдаров, сотрудник МИД Азербайджана в 90-ые годы

Я горжусь тем, что судьба свела меня с таким выдающимся человеком современного Азербайджана, как Гасан Азизович Гасанов!

Наверное, можно было бы использовать много слов и определений, чтобы раскрыть все его качества видного государственного деятеля, опытнейшего профессионального дипломата, талантливого историка, писателя и публициста. Но, если бы пришлось описать его тремя словами, я выбрал бы - Патриот, Организатор и Харизма!

Мне повезло быть с Гасан муаллимом соседом по дому на улице Истиглалийят в Баку. В родительском доме я жил на пятом этаже, а семья Гасановых на четвертом. Что греха таить, я их неоднократно заливал водой. Мне до сих пор стыдно!

Но куда больше мне повезло пройти настоящую школу профессионального мастерства под руководством Гасана Азизовича в период моей работы в МИД Азербайджана в 90-ые. Те годы я считаю своим третьим высшим образованием. Это бесценный опыт, который помогал мне находить правильные решения в самые трудные и напряженные этапы моей работы в других областях.

Несомненно, Гасан муаллим был очень требовательным и, я бы сказал, "крутым" руководителем. Он жил работой и требовал от своих подчиненных того же. Он вникал в каждую деталь, не допускал ошибок в мелочах, был сторонником жесткой дисциплины и непримирим к срывам сроков выполнения поставленных задач. Но, при этом, обладал талантом большого организатора работы и стратегического руководителя. Его можно сравнить, выражаясь современным корпоративным языком, с кризисным менеджером, которого направляют на проблемный участок и ставят задачу разобраться и урегулировать. Он справлялся с этим оперативно и качественно.

Гасан Азизович владеет энциклопедическими знаниями, является истинным патриотом Азербайджана, готовым отстаивать интересы нашего государства до последнего дыхания.

А какое у него потрясающее чувство юмора! Мы, бывшие и действующие сотрудники МИД, встречаясь время от времени, постоянно с большим удовольствием вспоминаем его шутки, ироничные высказывания и, в целом, забавные истории, связанные с ним, многие из которых уже стали "служебным фольклором", а некоторые приобрели форму "легендарных" баек, передаваемых от одного поколения азербайджанских дипломатов другому!

Во второй половине 90-х я был задействован в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в рамках пресловутой Минской Группы ОБСЕ и входил в состав делегации МИД. Для Гасан муаллима это направление работы было приоритетным, что обусловило достаточно интенсивные контакты между нами. Можно сказать каждый день, а нередко и несколько раз в день. Он принимал доклады переговорной группы, вносил коррективы в нашу позицию, дотошно анализировал высказывания армянских представителей и посредников. Практически каждый день он докладывал текущий статус переговоров Общенациональному Лидеру Гейдару Алиеву, при этом готовился к отчетам тщательно, проверяя по несколько раз каждый нюанс и мелочь.

Особенно запомнились драматические дни в преддверии и во время Саммита ОБСЕ в Лиссабоне в 1996 году. Ему предшествовали тяжелые переговоры под эгидой Минской группы в Хельсинки. Обсуждался текст раздела итогового документа, посвященный армяно-азербайджанскому конфликту. Нас пытались загнать в угол выбором в пользу искусственно навязываемой "синхронизации" принципов территориальной целостности и "правом наций на самоопределение", которую армянская делегация, да и посредники, пытались протащить в документ. Переговоры зашли в тупик. Гасан Азизович прилетел в Хельсинки, чтобы лично участвовать в переговорах. Благодаря его усилиям, была подготовлена почва для того, чтобы уже в Лиссабоне, под руководством Общенационального Лидера Азербайджана, было принято Заявление Действующего Председателя ОБСЕ, в котором подчеркивался приоритет территориальной целостности. А в Лиссабоне, как я полагаю, Гасан Азизович вообще не спал несколько дней.

Историческое подписание азербайджано-армянского документа 8 августа 2025 года в Вашингтоне, которое стала возможным благодаря неустанной деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева, является, безусловно, самым лучшим подарком для Гасан муаллима на юбилей. К этой дипломатической Победе он шел очень долго, перефразируя строки известной песни, "этот день он приближал как мог". И он этот день встретил!

Гасан муаллим очень эмоциональный, и это делает его еще более харизматичным! На него не получается долго обижаться, даже если иногда, можно было попасть под его горячую руку или схлопотать. Но, спустя некоторое время, мастерски закинув несколько шуток или реплик, он разряжал обстановку.

Гасана Азизовича выделяет поразительная работоспособность. Помнится он совершал визит в Хельсинки, я был в составе делегации. Перелет был ночной, в Хельсики прилетели под утро, а уже в 9 часов началась официальная программа визита. Всю ночь не спали, весь день на ногах, а вечером протокольное мероприятие - по приглашению министра иностранных дел Финляндии посещение национальной оперы. Давали "Тоску" Пуччини, в которой много арий исполняется в миноре. Уже минут через 15 сказалась бессонная ночь - я стал мучительно бороться со сном, колол себя канцелярской скрепкой, чтобы не опозориться перед официальными представителями Финляндии, которые сидели рядом и еще позевывали. С трудом дождавшись перерыва и еле волоча ногами, я направился в уборную, чтобы умыться. По дороге я встретил Гасана Азизовича, который сидел отдельно с финским коллегой. Я не поверил свои глазам - он был свежим, энергичным и улыбчивым, хотя, как и я, не спал всю ночь.

"Ты чего такой уставший?", - спросил он меня.

"Гасан Азизович, "Тоска" - не самая жизнерадостная опера в мире", - попытался пошутить я.

"Да, ладно, нормальная опера, держись, еще два действия", - хитро прищурившись, напутствовал он меня, в то время как стоявшая рядом его супруга, Айбениз ханым, смотрела на меня с участием и какой-то тревогой.

Задорная улыбка Гасана Азизовича сыграла свою роль. Мне стало легче переносить усталость, каждый раз, когда я проваливался в тягучую колыбель сна, предо мной появлялся образ веселого Гасан Азизовича, что позволяло мне держаться на плаву.

У Гасан муаллима не было выходных. Как-то раз, выйдя в субботу вечером с работы, я со своей невестой пошел в гости к другу. Вскоре, я срочно понадобился министру, но меня никак не могли найти его помощники. Тогда мобильные телефоны еще не были так распространены. Как потом мне сказали, он даже попросил государственную дорожную полицию задержать мою машину, чтобы передать мне указание срочно с ним связаться. К слову сказать несмотря на то, что мою машину "дали на задержание", меня так никто в тот вечер не остановил. Утром в воскресенье, часов в 6 утра, меня разбудил звонок на стационарный телефон. Я еще спал, но благо аппарат находился рядом, сразу же ответил.

"Слушай, ты где", - услышал я знакомый голос министра. Я честно признался, где нахожусь в момент звонка.

"Через час жду на работе", - коротко бросил он.

В воскресенье, в 7 утра на работе, это в стиле Гасана Азизовича. Как потом выяснилось, надо было срочно докладывать Общенациональному Лидеру Азербайджана ситуацию вокруг так называемого "общего государства", концепцию, которую нам навязывала Минская Группа, и которую жестко отверг Гейдар Алиевич. Но это уже другая история.

Свой юбилей Гасан Азизович встречает с неиссякаемой энергией и задором. Он заряжает ею всех окружающих, его харизма нас всех вдохновляет, а патриотизм является примером для всех нас!

С юбилеем Вас, дорогой Гасан муаллим! Пусть Ваша энергия, мудрость и харизма ещё долгие годы вдохновляют нас и служат во благо Азербайджана. Мы гордимся Вами!