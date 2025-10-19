Аргентина потопила рыболовное судно Китая

На видео тонет китайское рыболовное судно Lu Yan Yuan Yu 010, потопленное аргентинским флотом "за незаконный лов рыбы в аргентинских водах".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Утверждается, что Аргентина предупредила китайское судно воздушными выстрелами, но предупреждение было проигнорировано.

Напомним, ранее Трамп потребовал от президента Аргентины решительных действий против Китая, после одобрения финансовой помощи кризисной экономике Аргентины.