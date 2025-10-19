https://news.day.az/world/1789256.html Аргентина потопила рыболовное судно Китая - ВИДЕО На видео тонет китайское рыболовное судно Lu Yan Yuan Yu 010, потопленное аргентинским флотом "за незаконный лов рыбы в аргентинских водах". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Утверждается, что Аргентина предупредила китайское судно воздушными выстрелами, но предупреждение было проигнорировано.
На видео тонет китайское рыболовное судно Lu Yan Yuan Yu 010, потопленное аргентинским флотом "за незаконный лов рыбы в аргентинских водах".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Утверждается, что Аргентина предупредила китайское судно воздушными выстрелами, но предупреждение было проигнорировано.
Напомним, ранее Трамп потребовал от президента Аргентины решительных действий против Китая, после одобрения финансовой помощи кризисной экономике Аргентины.
