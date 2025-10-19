https://news.day.az/world/1789225.html Взбудоражившее Иран ВИДЕО Али Шамхани, старший советник, близкий к Хаменеи, на свадьбе своей дочери. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На церемонии заметно, мягко говоря, несоблюдение базовых иранских норм, таких как покрытие головы для женщин и так далее.
