В Китае запустили эскалатор длиной более километра

В Китае запустили эскалатор длиной 1236 метров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Эскалатор ведет прямо на вершину горы Линшань в провинции Цзянсу. Он задумывался как туристическая инфраструктура, чтобы облегчить подъём посетителям к вершине без необходимости сложного восхождения. Эскалатор остоит из 10 секций по 50 метров и поднимает туристов всего за 10 минут - вместо прежних двух часов пешего подъёма.
Подобные конструкции в Китае уже есть: в провинции Хубэй установлен смотровой эскалатор длиной 688 м.
Представляем вашему вниманию данное видео:
