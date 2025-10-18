В Китае запустили эскалатор длиной более километра

В Китае запустили эскалатор длиной 1236 метров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Эскалатор ведет прямо на вершину горы Линшань в провинции Цзянсу. Он задумывался как туристическая инфраструктура, чтобы облегчить подъём посетителям к вершине без необходимости сложного восхождения. Эскалатор остоит из 10 секций по 50 метров и поднимает туристов всего за 10 минут - вместо прежних двух часов пешего подъёма.

Подобные конструкции в Китае уже есть: в провинции Хубэй установлен смотровой эскалатор длиной 688 м.

Представляем вашему вниманию данное видео: