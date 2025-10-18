https://news.day.az/politics/1789148.html Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости - ФОТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил народ Азербайджана с 18 октября - Днем восстановления независимости. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Президента Турции в соцсети X. "Сердечно поздравляю братский Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости.
Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил народ Азербайджана с 18 октября - Днем восстановления независимости.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Президента Турции в соцсети X.
"Сердечно поздравляю братский Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости. В этот знаменательный день сердечно приветствую моего уважаемого брата Президента Ильхама Алиева и весь народ Азербайджана", - говорится в публикации.
