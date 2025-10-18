Президент Ильхам Алиев: Спектр торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном очень широкий

Спектр торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном очень широкий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью агентству Kazinform в преддверии государственного визита в Казахстан.

"Мы с удовлетворением констатируем устойчивый рост торгово-экономического взаимодействия. Обе страны последовательно реализуют совместные инициативы, расширяя взаимодействие в различных секторах экономики. Данный прогресс стал возможен благодаря целенаправленной государственной политике, активному диалогу между представителями бизнес-сообществ и общей приверженности развитию взаимовыгодных и партнерских отношений.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано порядка 250 коммерческих структур с участием казахстанского капитала, что подтверждает высокий уровень доверия к инвестиционному климату и создает прочную основу для дальнейшего расширения экономического взаимодействия", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства заявил, что положительная динамика отчетливо проявляется и в сфере взаимной торговли.

"Так, объем товарооборота между странами в 2024 году составил 470 млн долларов, а за период с января по август 2025 года достиг 547 млн долларов, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года более чем в три раза. Данный рост обусловлен эффективным использованием потенциала Среднего коридора и системной модернизацией транспортно-логистической инфраструктуры.

Наряду с этим, укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном: объем азербайджанских вложений в экономику Казахстана достиг 225 млн долларов, тогда как казахстанские инвестиции в Азербайджан составили 136 млн долларов. Эти показатели свидетельствуют о взаимной заинтересованности сторон в долгосрочном партнерстве и устойчивом развитии", - сказал Президент Ильхам Алиев.