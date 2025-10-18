Хроника Победы: Азербайджанский флаг над Физули и Худаферином

18 октября в центре освобожденного от оккупации города Физули был поднят государственный флаг Азербайджана.

Город Физули был освобожден накануне, 17 октября. О чем сообщил в своем обращении к народу Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

В публикации говорится: "Очередная победа Азербайджанской армии! Освобождены от оккупации город Физули и ряд сел в Физулинском районе. Столько лет многие наши сограждане жили с тоской по Родине! Cтолько наших соотечественников мечтали хоть раз вновь увидеть родные края! Сегодня наша армия, освобождая исконно азербайджанские земли, претворяет в жизнь мечты миллионов азербайджанцев. Это торжество справедливости! Потому что это наши родные земли, земли наших предков. Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера. Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и Президента! Карабах - это Азербайджан!"

Азербайджанский флаг взвился и в освобожденном от агрессора поселке Худаферин Джебраильского района.

18 октября были также освобождены села Гаджилы и Гаджы Исаглы Джебраильского района.

Министерство обороны выступило с сообщением, к котором отмечено, что 17 октября в течение дня до объявления нового режима гуманитарного прекращения огня оперативная обстановка на Агдеринском и Физули-Гадрутском направлениях фронта была относительно стабильной. В результате действий, предпринятых Азербайджанской армией в течение вчерашнего дня, на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 станции наведения ракет ЗРК С-300, 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 2 РСЗО "Смерч", 1 гаубица-пушка Д-20, 1 зенитная пушка КС-19 и 6 единиц автомобильной техники противника.

Несмотря на объявленное гуманитарное перемирие, 18 октября, начиная с 07:00 утра противник предпринял попытку атаки на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях. Кроме того, Армения предприняла попытку обострить ситуацию и на государственной границе с Азербайджаном. С 00:05 до 04:00 18 октября подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, с территории Чемберекского района Армении обстреляли боевые позиции Азербайджанской армии в Гядабекском районе, с территории Бердского района Армении - позиции Азербайджанской армии в Товузском районе.

18 октября в 12:30 подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям Азербайджанской армии на Джебраильском направлении.

В ходе успешных боевых операций Азербайджанской армии на Физулинском направлении нашими подразделениями была захвачена воинская часть вооруженных сил Армении.

Не выдержав натиска азербайджанских ВС, спецназовцы армянских вооруженных сил, брошенные в окопы в качестве последней надежды оккупантов, были вынуждены бежать. На видеокадрах, предоставленных пресс-службой министерства обороны, видно, как бронетехника и солдаты Азербайджанской армии гонят армянский спецназ.

На последних кадрах отчетливо видно, как после оставления противником окопов к этим позициям продвигаются азербайджанские солдаты.

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу Al Jazeera в связи с последними провокациями Армении, в частности, ракетным ударом по городу Гянджа. Отвечая на вопрос о применении Арменией ракет большой дальности, он сказал: "Отрицание этого военно-политическим руководством Армении - продукт аморального мышления. Вооруженные силы Армении наносят ракетные удары по крупным городам Азербайджана, а с 4 октября - по городу Гянджа".

Вооруженные силы Армении выпустили ракету по Хызинскому району, находящемуся в сотнях километров от линии фронта. Ракета была обезврежена в воздухе на территории поселка Ситалчай Хызинского района. Ракета упала на вспаханное поле и раcпалась на три части. К счастью, никто не пострадал. Привлеченные на территорию сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (АНАМА) обнаружили остатки взорвавшейся ракеты "С-300". При осмотре остатков ракеты "С-300" было установлено, что дальность ее полета составляет 250-280 километров