Трамп назвал условие, при котором у США будут хорошие отношения с Китаем

Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что у Вашингтона все будет хорошо в отношениях с Пекином, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем, но мы должны заключить справедливую сделку", - подчеркнул глава Белого дома.

Кроме того, Дональд Трамп подтвердил, что через пару недель у него состоится отдельная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

11 октября президент США объявил, что вводит с 1 ноября 100%-ные пошлины на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также Трамп сообщил о введении экспортного контроля на "критически важное программное обеспечение". Эти меры представлены как ответ на "чрезвычайно агрессивную позицию" Китая в торговле.