Цены на серебро показали самое сильное падение за полгода

Стоимость фьючерса на серебро показала снижение почти на 7%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные торгов в подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex.

Речь идет о металле с поставкой в декабре 2025 года.

По состоянию на 21:04 по бакинскому времени, цена на драгметалл снижалась на 6,76% и составляла $49,69 за тройскую унцию. К 21:14 часам снижение стоимости замедлилось до $50,03 за унцию (-6,12%).