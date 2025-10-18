https://news.day.az/economy/1789003.html Цены на серебро показали самое сильное падение за полгода Стоимость фьючерса на серебро показала снижение почти на 7%. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные торгов в подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex. Речь идет о металле с поставкой в декабре 2025 года.
Цены на серебро показали самое сильное падение за полгода
Стоимость фьючерса на серебро показала снижение почти на 7%.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные торгов в подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex.
Речь идет о металле с поставкой в декабре 2025 года.
По состоянию на 21:04 по бакинскому времени, цена на драгметалл снижалась на 6,76% и составляла $49,69 за тройскую унцию. К 21:14 часам снижение стоимости замедлилось до $50,03 за унцию (-6,12%).
