"Кавказ близок к миру, но ещё предстоит последний шаг" - Чингиз Фарзалиев в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым»

На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", гостем которого стал профессор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Чингиз Фарзалиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе содержательной, эмоциональной и глубокой беседы он поделился своими размышлениями о судьбах Кавказа, о том, как культура способна преодолевать вражду и объединять народы, а также о стратегическом месте Азербайджана в формирующейся новой геополитической архитектуре мира.

Ч.Фарзалиев начал разговор с философского осмысления исторического пути региона:

"Мы почти перевернули страницу силового противостояния, но остался последний, главный шаг к всеобъемлющему миру. Между нами все еще есть дистанция. Разве это нормально? Конечно, нет. Но так сложились обстоятельства".

Ч.Фарзалиев подчеркнул, что его поколению выпало пережить целую эпоху - от краха СССР до трагедий, войн, которые снова пришли в азербайджанские дома. "Мы видели даже то, чего никто не мог себе представить - крах Союза и партии. А потом - войну, которая снова постучала в нашу дверь", - сказал он.

Особо эмоционально прозвучало его воспоминание о довоенных десятилетиях:

"В Баку жило огромное количество армян. Они были нашими соседями, друзьями, одноклассниками. Мы ходили друг к другу на свадьбы и дни рождения. Все было нормально. И вдруг в один миг кому-то пришло в голову поссорить народы".

Day.Az представляет полную видеозапись передачи: