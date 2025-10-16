Frette представляет коллекцию Осень-Зима 2025 “Life of Quality”

Итальянский бренд с мировой историей Frette открывает сезон коллекцией Осень-Зима 2025 "Life of Quality" - тонкое исследование искусства жить красиво, где акцент сделан на тактильном ощущении и восприятии. Коллекция раскрывается в двух главах - City Sanctuary и Countryside Retreat, каждая из которых предлагает свой взгляд на атмосферу дома.

City Sanctuary вдохновлена парижскими интерьерами: здесь мягкий оттенок "дождливого неба", жаккард с деликатной фактурой и акценты кашемира создают ощущение лёгкого утра в Париже. В этой линии представлены постельные комплекты Bold из длинноволокнистого хлопка, двусторонние Bold Bicolor в серо-голубой гамме, декоративные подушки из шерсти (Luxury Wool Velvet и Adventure Cushion), а также плед Mouliné Blow Throw, изготовленный по уникальной технике с воздушной кашемировой нитью.

Countryside Retreat переносит в атмосферу загородной виллы, где царит естественная гармония и теплота. Палитра коллекции строится на природных оттенках оливкового и бежевого. Здесь можно найти Bold и Bold Bicolor в спокойных цветах, подушки Adventure Cushion и Allure Neckroll, а также лёгкий плед Gipsy Throw с шелковой бахромой. Завершающим штрихом становятся Unito Bath Linens - полотенца, созданные так, чтобы каждое прикосновение наполняло кожу мягкостью и ощущением уюта.

Каждый предмет коллекции рождается в результате кропотливой работы мастеров: от выбора тончайших хлопковых нитей до завершения отделки. В используемых брендом тканях и аксессуарах для дома ощущается тепло рук и уважение к ремеслу.

Более 500 королевских домов Европы доверяли Frette оформление своих покоев. Ткани бренда украшали интерьеры Ватикана и легендарного поезда Orient Express. Сегодня Frette можно встретить более чем в 1 500 отелях по всему миру - постельное бельё и аксессуары бренда стали выбором самых престижных гостиниц и курортов. Тот же уровень качества ценят и в частных резиденциях, на яхтах и самолётах самых взыскательных клиентов.

Теперь этот уровень качества доступен и в Азербайджане. Клиенты бакинского бутика Yves Delorme могут выбрать свои идеальные комплекты и насладиться итальянским качеством, которое становится частью домашнего уюта. Для страны, где культура гостеприимства является частью традиции, появление Frette становится логичным продолжением этой культуры в интерьере. Каждая коллекция - это возможность превратить дом в пространство, где уют и красота становятся естественной частью повседневности.

Коллекция Осень-Зима 2025 "Life of Quality" уже доступна в бутике Yves Delorme по адресу ул. 28 Мая 26, Баку. Телефон для связи: +994 (12) 493-13-34

Бренд Frette в Азербайджане эксклюзивно представляет его официальный дистрибьютор - компания Italdizain. Больше информации о Frette и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/frette